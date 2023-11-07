Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Актриса Деми Мур оказалась потрясена тем, что ее перестал узнавать бывший супруг Брюс Уиллис. Об этом сообщает Closer.

«Деми поддерживала связь и с детьми, и с женой Брюса. Но она даже не подозревала, что его состояние настолько ухудшилось», — заявил инсайдер.

Звезда «Солдата Джейн» навестила экс-мужа во время отдыха актера в Италии. По данным источников, Уиллис уже не воспринимает Мур как свою бывшую супругу, с которой он прожил 13 лет, и не помнит, что она мать трех его дочерей — Румер Уиллис, Талулы Бэль Уиллис и Скаут ЛаРу Уиллис.

В конце сентября нынешняя жена звезды «Крепкого орешка» Эмма Хеминг высказалась о прогрессировании деменции мужа. Она рассказала о том, что 68-летний актер страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей, в феврале 2023 года. Состояние актера супруга назвала тяжелым.

Позднее режиссер и друг Брюса Уиллиса Глен Гордон Кэрон признался, что актеру требуется три минуты, чтобы понять, кто перед ним.

Ранее Немоляева назвала Доронину человеком, который «сам по себе».