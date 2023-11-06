Стала известна причина госпитализации актера Юрия Соломина

Художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина госпитализировали с инсультом, сообщает Mash.

По данным издания, артист упал в обморок на улице, после чего очевидцы вызвали скорую помощью. При этом медики приехали к артисту уже домой в Спиридоньевский переулок в Москве. К моменту приезда «скорой» Соломин уже находился в сознании, однако врачи решили доставить артиста в больницу. Mash подчеркивает, что сейчас 88-летний актер находится в тяжелом состоянии.

Недавно сообщалось, что народная артистка России Людмила Максакова получила травму во время спектакля, проходившего в Театре имени Евгения Вахтангова. Максакова оступилась на спектакле. Ей была оказана вся необходимая помощь. По словам директора театра Кирилла Крока, с артисткой все в порядке и сейчас она находится у себя дома.

В начале апреля Соломин потребовал запретить переиначивать классику. По словам народного артиста СССР, важно, «чтобы нашу классику никто не передергивал», даже именитые режиссеры.

«Нельзя даже названия ни Островского, ни Гоголя, ни любой классики — возьмите западную, к ней можно посвободнее относиться — нашу классику переименовывать, даже название, нельзя. Это должно быть подсудным делом», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Иван Краско почувствовал себя плохо на прощании со своим другом Темиркановым.