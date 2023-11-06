Никита Кологривый расстался с женой и редко видится с дочерью

Актер Никита Кологривый признался в интервью Hello!, что не живет со своей супругой Александриной Питиримовой, отметив при этом, что пара пока не планирует разводиться.

«В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине. Это большая, колоссальная работа — быть отцом, мужем, товарищем, учителем. Но я к этому стремлюсь», — пояснил актер.

По словам Кологривого, со своей 2-летней дочерью Есенией он старается поддерживать контакт — «насколько это возможно».

«Вот вам и реальность — кто-то каждый день может видеть своего ребенка, а я этого лишен. Нужна ли такая популярность? Думаю, мне она назначена свыше — я уже без творчества себя не мыслю и поделать с этим ничего не могу», — подытожил артист.

В июле Кологривый назвал Настасью Самбурскую трудолюбивой после съемок откровенной сцены с актрисой. По его словам, он давно знаком с Самбурской как актрисой: прежде он ее воспринимает как профессионала, а потом уже — «как красотку».

«Откровенные сцены зачастую снимаются в сложных условиях, так что людям нет дела до соития мужчины и женщины — это всего лишь производство. Все происходит быстро, четко, жестко и без лишних эмоций. Словом, это не так романтично, как многим кажется», — подчеркнул он.

Ранее Немоляева назвала Доронину человеком, который «сам по себе».