Британия поставит комплексы ПВО Саудовской Аравии для отражения ударов Ирана
Amr Nabil/AP

Великобритания поставит комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Sky Sabre Саудовской Аравии для отражения ударов Ирана. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили в эфире телеканала ITV.

Он отметил, что комплексами, которые должны поставить Саудовской Аравии на текущей неделе, будут управлять британские специалисты. Хили, посетивший ряд стран Персидского залива, также сообщил о прибытии в Кувейт британской системы ПВО Rapid Sentry.

Кроме того, глава военного ведомства Британии подтвердил развертывание дополнительных истребителей Eurofighter Typhoon в Катаре и поставку зенитно-ракетных комплексов малого радиуса действия для Бахрейна.

30 марта сообщалось, что неизвестные снаряды упали рядом с сухогрузом в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии. Начальник службы безопасности контейнеровоза сообщил, что два снаряда разорвались в непосредственной близости от судна.

Ранее два индийских танкера прошли через Ормузский пролив.

 
