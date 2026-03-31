Хозяева бросили 11-летнего кота в московском аэропорту, улетая на ПМЖ в другую страну

В московском аэропорту бросили 11-летнего кота Барсика. Об этом стало известно 360.ru.

Животное с декабря прошлого года находится на передержке у работницы аэропорта Надежды. По ее словам, хозяйка Барсика приехала в Москву издалека и улетала в другую страну на ПМЖ.

Женщина собиралась забрать животное с собой, но авиакомпания потребовала дополнительные документы на вывоз, которых у пассажирки не было. Она звонила знакомым, однако забрать Барсика никто не смог.

В итоге россиянке пришлось оставить питомца. Узнав об этом, Надежда сначала возмущалась, но поняла, что ситуация, в которую попала женщина была безвыходной.

«Хозяйка пожилая, очень сильно болеет. Поэтому у нее не было другого выбора. Она звонила своим знакомым, но приехать в Москву и забрать котика было некому», — пояснила сотрудница аэропорта.

Барсик пережил сильный стресс и целую неделю не ел и не пил, но сейчас, по словам Надежды, чувствует себя отлично. Чтобы пристроить Барсика, она обратилась к волонтеру Марине. Вдвоем они разместили посты в соцсетях.

За сутки пришло много откликов от неравнодушных людей, и в ближайшее время кот может обрести новый дом.

Ранее американка оставила собаку у стойки регистрации в аэропорту и была арестована.