США и Израиль атаковали станцию обработки спутниковой информации в Иране

США и Израиль нанесли удар по станции приема и обработки информации с космических спутников, расположенной в провинции Западный Азербайджан на северо-западе страны, заявил глава округа Сельмас Али Алаи. Об этом сообщает ISNA.

По его словам, спутниковая станция совсем недавно была введена в эксплуатацию для контроля и приема спутниковых данных. Алаи добавил, что объекту был нанесен ущерб.

Накануне сообщалось, что иранский гражданский самолет с гуманитарной помощью был атакован США и Израилем. Авиавласти Ирана потребовали от международных организаций расследовать инцидент. Когда он произошел, в сообщении не уточняется.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

