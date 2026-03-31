Международный конкурс песни «Евровидение» переедет в Азию. Об этом сообщил официальный вещатель музыкального соревнования EBU.

В 2026 году кроме основного «Евровидения» состоится азиатский конкурс. Первым городом-организатором этого ответвления станет столица Таиланда Бангкок, финал шоу пройдет 14 ноября.

«В 70-ю годовщину крупнейшего в мире музыкального мероприятия «Евровидение» конкурс песни открывает в Азии новую главу своей истории, основанную на разнообразии, креативности и культурной самобытности региона и на том же духе, который всегда определял конкурс: единство через музыку», — говорят организаторы.

Среди участников конкурса «Евровидение Азия 2026» оказались Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Непал, Филиппины, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам. Лайнап конкурса будет пополняться.

Юбилейный 70-й конкурс песни «Евровидение-2026» продет в Вене (Австрия). Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал — 16 мая 2026 года на крупнейшей крытой арене страны — «Винер-Штадтхалле».

