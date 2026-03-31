Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Bild: в Германии преступника задержали благодаря стаду кабанов
Jens Holzmann/Shutterstock/FOTODOM

Стадо диких кабанов задержало преступника в Германии, пишет Bild.

Инцидент произошел в федеральной земле Гессен. По данным полиции, группа злоумышленников попыталась шантажировать бизнесмена. Передача денег должна была состояться поздно вечером в воскресенье, однако к этому моменту правоохранители уже вели наблюдение за одним из подозреваемых.

Когда мужчина заметил слежку, он попытался скрыться на автомобиле. Однако побег оказался коротким — неподалеку от города Михельштадт машина столкнулась со стадом диких кабанов.

После аварии подозреваемого задержали. Он получил легкие травмы, о состоянии животных не сообщается. Также был установлен второй фигурант — 18-летний сообщник, которого временно взяли под стражу. В настоящее время оба мужчины проходят по делу о попытке вымогательства.

Ранее в Польше пожилая женщина отбилась от напавшего на нее дикого кабана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
