Экс-замгубернатора Курской области заявил, что брал взятки из-за страха

Экс-замгубернатора Курской области заявил, что его заставляли брать взятки

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, которого обвиняют в двух эпизодах получения взятки, заявил в суде, что брал деньги из-за давления начальства. Слова бывшего чиновника передает ТАСС.

»[Брал взятки] связи со служебной зависимостью, по поручению выше стоящего руководителя. Я боялся последствий своего отказа, реальных и ненадуманных последствий», — сказал он.

По его словам, полученные деньги он должен был передать своему руководителю Алексею Смирнову, который занимал должность губернатора региона.

Обвинение запросило для Дедова наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 млн рублей.

В сентябре прошлого года экс-губернатор Смирнов признался в получении многомиллионных «откатов» от владельцев предприятий, с которыми заключались контракты на строительство фортификационных сооружений. Он был главой региона всего восемь месяцев, но успел получить взяток примерно на 30 млн рублей.

Бывший губернатор также дал показания против своего заместителя Дедова. Тот, по словам Смирнова, «также брал взятки». Всего по делу проходят 11 обвиняемых.

Ранее бывшего курского губернатора поставили на учет за склонность к суициду.