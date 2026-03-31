«Почему я должна их понимать?» Роднина о людях, уезжающих из России

Чемпионка ОИ Роднина не стала осуждать людей, уезжающих из России
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не будет критиковать людей, принимающих решение покинуть Россию. Ее слова приводит Sport24.

«У каждого свои мотивы. Почему я должна их понимать? Главное, чтобы они себя понимали, к чему они стремятся и чего хотят. <...> Мы же не крепостные. Кто-то воспользуется этим правом, кто-то нет. У каждого все индивидуально», — отметила она.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина рассказала, как пережила трагедию.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

