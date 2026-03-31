«Последний День матери»: известную блогершу раскритиковали из-за фото с гробом дочери

Блогерша Софи-Мэй Диксон столкнулась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с критикой после поста с прощания дочери.

Дочери блогерши Принцессы не стало в 16 лет. Софи-Мэй Диксон рассказывала, что девушка не смогла справиться со школьным буллингом. В день прощания инфлюенсерка вместе со своей второй дочерью сфотографировались на фоне гроба. Женщины обнялись и позировали с улыбкой на лице.

«Мой последний День матери с двумя моими девочками вместе. Буду всегда дорожить этим днем. Когда я могла держать обеих дочек в своих руках», — поделилась блогерша.

Софи-Мэй Диксон поблагодарила бога за все то время, которое он дал ей провести с дочерями.

«Я благодарю бога за то, что он принял мою любимую дочурку Принцессу в свои объятья. Прочь от этого жестокого злого мира и иди в мир с ангелами. Вечно сладкие 16. Лети высоко, наш милый ангел, и, пожалуйста, никогда не переставай посылать нам знаки, чтобы мы всегда знали, что ты с нами. Мы тебя любим и скучаем по тебе», — обратилась к богу и дочери блогерша.

В комментариях многие раскритиковали Софи-Мэй Диксон. Они назвали публикацию нездоровой, странной и ужасной.

