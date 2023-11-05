Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Немоляева назвала Доронину человеком, который «сам по себе»

Актриса Немоляева призналась, что ей было сложно работать с Дорониной

close
100%
Кинокомпания АЛЬЯНС

Актриса Светлана Немоляева назвала в интервью aif.ru свою коллегу Татьяну Доронину «сложной партнершей», с которой было тяжело играть на сцене.

«Она была по себе сама. С Дорониной мы участвовали во многих спектаклях. <...> И это было сложно. Она будто не замечала тебя немножечко, что ли», — вспомнила артистка.

Немоляева добавила, что прослужила с Татьяной Дорониной в одном театре 10 лет. Артистки играли вместе в таких спектаклях, как «Она в отсутствии любви...», «Человек из Ла-Манча» и др. При этом Немоляева отметила, что своими идеальными партнерами на сцене считает супруга Александра Лазарева и артиста Армена Джигарханяна.

«Мой Саша был идеальный невероятно, удобный и сказочный партнер. Мы когда с Сашей вместе играли, мы погружались друг в друга. И такой же был Джигарханян. Саша и Армен были безумно легкие партнеры, замечательные», — подчеркнула звезда.

Недавно Немоляева рассказала, как ревновала мужа Александра Лазарева к партнерше по фильму «Еще раз про любовь» Татьяне Дорониной.

Ранее актер Евгений Князев заявил, что нейросети не смогут заменить живых артистов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий