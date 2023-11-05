Немоляева назвала Доронину человеком, который «сам по себе»

Актриса Светлана Немоляева назвала в интервью aif.ru свою коллегу Татьяну Доронину «сложной партнершей», с которой было тяжело играть на сцене.

«Она была по себе сама. С Дорониной мы участвовали во многих спектаклях. <...> И это было сложно. Она будто не замечала тебя немножечко, что ли», — вспомнила артистка.

Немоляева добавила, что прослужила с Татьяной Дорониной в одном театре 10 лет. Артистки играли вместе в таких спектаклях, как «Она в отсутствии любви...», «Человек из Ла-Манча» и др. При этом Немоляева отметила, что своими идеальными партнерами на сцене считает супруга Александра Лазарева и артиста Армена Джигарханяна.

«Мой Саша был идеальный невероятно, удобный и сказочный партнер. Мы когда с Сашей вместе играли, мы погружались друг в друга. И такой же был Джигарханян. Саша и Армен были безумно легкие партнеры, замечательные», — подчеркнула звезда.

Недавно Немоляева рассказала, как ревновала мужа Александра Лазарева к партнерше по фильму «Еще раз про любовь» Татьяне Дорониной.

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