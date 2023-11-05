В Оренбурге отменили концерт Николая Носкова

В Оренбурге отменили концерт певца и экс-солиста группы «Парк Горького» Николая Носкова. Об этом пишет Orenburg.media.

Мероприятие должно было пройти вечером 5 ноября, но выступление отменили из-за состояния здоровья артиста. Пока неизвестно, концерт отменят или перенесут на другую дату. Организаторы сообщили, что сдать билеты можно будет после 13 ноября.

22 февраля в «Лужниках» прошел митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие группа «Любэ», Григорий Лепс, Олег Газманов, Владимир Машков, Дмитрий Дюжев и другие артисты.

В программе концерта было заявлено выступление Носкова и певца Ivan с песней «На меньшее я не согласен». Также артист должен был исполнить композицию «Не вставай на колени» с Ivan и Стасом Пьехой. Выступления с участием Носкова вычеркнули из программы за полчаса до выхода артиста на сцену. По словам Ivan, Носков не смог выступить из-за болей и проблем с давлением.

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