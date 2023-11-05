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Валерий Меладзе выступил с предполагаемой возлюбленной своего брата

Певец Валерий Меладзе выступил с Софьей Тарасовой на ее концерте в Берлине

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tarasovpx/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Валерий Меладзе пришел на концерт участницы «ВИА Гры» Софьи Тарасовой, которую считают новой возлюбленной его брата, продюсера Константина Меладзе. Видео об этом появились на странице девушки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тарасова опубликовала несколько видеороликов с концерта в Берлине. На одном из них Меладзе проходит саундчек на концертной площадке, он пел свой трек «Свет уходящего солнца». Позже девушка выложила видео с самого концерта, где Меладзе исполнил с Тарасовой свой хит «Притяжения больше нет».

Брежнева и Меладзе уехали из России после начала СВО, а в феврале 2023 года супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. Сейчас певица выступает с концертами за границей. После отъезда артистки из Москвы появились слухи, что она разводится с мужем, однако она их долгое время не комментировала.

В октябре Брежнева подтвердила в личном блоге, что развелась с Меладзе. Они состояли в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.

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