Валерий Меладзе выступил с предполагаемой возлюбленной своего брата

Певец Валерий Меладзе пришел на концерт участницы «ВИА Гры» Софьи Тарасовой, которую считают новой возлюбленной его брата, продюсера Константина Меладзе. Видео об этом появились на странице девушки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тарасова опубликовала несколько видеороликов с концерта в Берлине. На одном из них Меладзе проходит саундчек на концертной площадке, он пел свой трек «Свет уходящего солнца». Позже девушка выложила видео с самого концерта, где Меладзе исполнил с Тарасовой свой хит «Притяжения больше нет».

Брежнева и Меладзе уехали из России после начала СВО, а в феврале 2023 года супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. Сейчас певица выступает с концертами за границей. После отъезда артистки из Москвы появились слухи, что она разводится с мужем, однако она их долгое время не комментировала.

В октябре Брежнева подтвердила в личном блоге, что развелась с Меладзе. Они состояли в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.

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