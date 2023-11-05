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В Голливуде покажут ленту о бесчинствах ХАМАС

Jerusalem Post: фильм ЦАХАЛ о деятельности ХАМАС покажут продюсерам в США

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Фильм Армии обороны Израиля о действиях палестинского движения ХАМАС против жителей прилегающих к сектору Газа районов Израиля намерены показать продюсерам Голливуда в Соединенных Штатах. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.

«Фильм, подготовленный отделом пресс-секретаря Армии обороны Израиля и документирующий в наглядной… форме бесчинства, совершенные террористами ХАМАС в отношении жителей районов, близких к границе с сектором Газа, будет показан ряду голливудских продюсеров», — уточнили в СМИ.

По предварительным данным, показ картины, снятой в Израиле, пройдет в среду, 8 ноября.

Сеанс организован рядом голливудских евреев, в их числе лауреатом премии Оскар Гаем Наттивом.

Фильм длится около 40 минут, в нем демонстрируются «тяжелые графические изображения».

При этом зрителей призвали не приносить с собой мобильные телефоны. В планах два показа в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

До этого в Армии обороны Израиля заявили о готовности к обороне и нападению на севере страны.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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