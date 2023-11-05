Пугачева вернулась в Москву в купе VIP-класса

Певица Алла Пугачева приехала на поезде из Пскова в Москву в купе VIP-класса, которое стоило порядка 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Примадонна возвращалась в столицу в 12-местном вагоне, а ее купе рассчитано на двух пассажиров. В нем есть своя душевая и санузел.

Shot подчеркивает, что на этот раз исполнительница не стала выкупать целый вагон, как делала раньше. Впрочем, отмечает издание, по правилам поезда Псков — Москва, на котором ехала певица, пассажир может выкупить только одно купе. До этого Примадонна передвигалась в отдельном вагоне — с кухней и личными купе для себя и охраны.

Накануне директор Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что артистка приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

Позднее появилась информация, что певица вернулась в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с ее детьми Лизой и Гарри. При этом по данным Shot, Пугачева могла приехать в Россию для записи новой песни.

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