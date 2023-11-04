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Пугачева могла записать в России новую песню

Shot: Алла Пугачева могла приехать в Россию для записи новой песни

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alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Алла Пугачева могла приехать в Россию не только чтобы разобраться с документами, но и для записи новой песни. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Твери, как сообщили очевидцы, она заехала в известную музыкальную студию «Салам», которую в 1989 году основали звукорежиссер Игорь Лалетин и гитарист Михаил Саламов. Пугачева работала в этой студии и раньше, также здесь записывались Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие известные артисты.

Сейчас студия «Салам» временно закрыта для посетителей, однако машина певицы долгое время стояла у студии. Лалетин комментировать визит певицы отказался.

Автомобиль Пугачевой сфотографировали днем 3 ноября на въезде в Тверь со стороны Москвы спустя 2 часа с того момента, как она выехала из своего замка в деревне Грязь и уехала в направлении Санкт-Петербурга. По информации канала, певица 5 ноября может посетить церемонию прощания с дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым.

Ранее цена на дачу Пугачевой в подмосковном Солнечногорске упала больше чем вдвое — с 225 млн рублей до 100 млн.

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