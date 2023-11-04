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НА Шварценеггера подали в суд после февральского ДТП

TMZ: велосипедистка, попавшая в ДТП со Шварценеггером, подала на него в суд

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Shutterstock

Велосипедистка, которую в феврале этого года в Лос-Анджелесе сбил актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, подала на него в суд. Об этом сообщает TMZ.

В публикации отмечается, что Джоан Фликинджер утверждает, что в столкновении виноват актер. Велосипедистка подчеркивает, что Шварценеггер ехал с чрезмерной скорость и не смог уследить за дорогой. Женщина добавила, что в результате инцидента получила серьезные травмы.

До этого актер Арнольд Шварценеггер попал в дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе.

В феврале 2023 года стало известно, что ехавшая на велосипеде женщина повернула прямо перед Шварценеггером, прежде чем он успел нажать на тормоза. В результате велосипедистка оказалась в больнице с небольшими травмами. Актер дал показания полиции. Правоохранители не нашли оснований для задержания Шварценеггера и списали инцидент на случайность.

После произошедшего Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы починить его.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.

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