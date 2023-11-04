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Огромная очередь выстроилась возле Большого театра в Москве

Очередь выстроилась за браслетами для покупки билетов на «Щелкунчик»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

У Большого театра в Москве выстроилась очередь за браслетами, которые дают возможность купить билеты на балет «Щелкунчик». Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Издание утверждает, что в очереди находятся около 500 человек.

Telegram-канал Shot, часть людей стоят в ожидании уже более 12 часов.

Балет «Щелкунчик» традиционно показывают в Большом театре перед и во время новогодних праздников. Премьера в этом году намечена на 23 декабря. Стоимость билетов составит от полутора до 20 тысяч рублей.

До этого сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра.

Справку об отсрочке выдали театральному сотруднику Еремееву С.В. В документе указано имя военкома Тверского района Москвы, утверждают журналисты. Если проверка подтвердит этот факт, может быть возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.

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