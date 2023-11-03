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Дмитрий Певцов признался, что свадьба с Дроздовой полностью изменила его жизнь

Актер Дмитрий Певцов назвал жену своим спасителем и ангелом-хранителем

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости/dima_pevtsov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в интервью YouTube-каналу «Не Пруст» заявил о значимой роли жены Ольги Дроздовой в его жизни.

«То, что я живу, дышу, хожу своими ногами — ее заслуга. Если бы не она, меня могло бы и не быть сейчас. Она мой вдохновитель, спаситель и главный человек в моей жизни. Самый большой страх в моей жизни — это когда во сне я потерял свою жену, страшнее сна у меня не было», — признался Певцов.

Он назвал супругу своим ангелом-хранителем и заверил, что ему очень стыдно за те случаи, когда он допустил ссору с женой. По словам Певцова, он крайне сожалеет из-за боли, которую когда-то причинил Дроздовой. Он заверил, что постоянно раскаивается в содеянном.

Певцов и Дроздова познакомились 7 мая 1991 года, актеры называют эту дату началом «семейного летоисчисления». А через три года после первой встречи пара официально зарегистрировала отношения в Мещанском ЗАГСе Москвы. У супругов есть общий сын Елисей, ему 16 лет.

Ранее Дмитрий Певцов признался, что первая любовь стала его женой.

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