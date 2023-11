Лоза о последней песне The Beatles: «одни загадки»

Российский певец Юрий Лоза в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что последняя песня группы The Beatles «Now and Then» подается как композиция всей группы, а не Джона Леннона. Лоза недоумевает, почему песню не выпустили десятки лет назад.

«Понятно, что там участвовали, подпевали и подыгрывали Ринго Стар и Пол Маккартни, но там говорится, что еще туда тоже включено соло, которое сыграл Харрисон. Становится мне немножко непонятно, почему они сразу ее не сделали, если так много было к этой песне уже приложено усилий. Нам опять же не показали исходник, хорошо бы посмотреть, с чего все начиналось. Я здесь не знаю, сколько здесь исходного материала и сколько потом уже придуманного позже. Может, это просто заготовка была. Почему они сразу ее не сделали? Она должна была подходить им для всех последних альбомов, куда угодно можно было поместить. Но почему надо было взяться за это через 40 лет? Для меня загадка все это. Тем не менее это хорошая (песня. – Газета.Ru). Мне трудно давать оценку тексту, потому что я не знаю английского языка. По мелодике все хорошо», — сказал он.

Лоза добавил, что роль искусственного интеллекта в создании трека также вызывает у него вопросы.

«Любопытно, конечно, сколько здесь технологий сегодняшних. Они пишут, что это все за счет искусственного интеллекта. Какая доля участия этого интеллекта, мы же тоже не знаем. Может, он много чего-то сделал, может, он просто очистил. Одни загадки. Странновато, конечно, выглядит, но тем не менее куда шагнула техника уже. У меня больше вопросов, чем ответов», — заключил он.

2 ноября Группа The Beatles выпустила песню «Now and Then» с вокалом музыканта Джона Леннона. В ее разработке принимали участие все члены команды The Beatles. Песня стала первой, которую коллектив выпустил со времен «Real Love» 1996 года.

Композиция «Now and Then» была написана Ленноном в 70-х годах. В 1994 году вдова музыканта Йоко Оно передала демо-версию Полу Маккартни. Тогда The Beatles попытались завершить запись, но не смогли из-за технических ограничений. Песню, записанную на кассете в довольно плохом качестве, пришлось фактически заново создать при помощи искусственного интеллекта.

