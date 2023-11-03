Звезда «Мурки» вспомнил, как вор в законе следил за ним в туалете

Актер Антон Хабаров, снявшийся в сериале про криминал «Мурка», рассказал на шоу Sharpan Show, как его преследовал бандит из-за этой роли.

По словам артиста, он обедал в ресторане, когда заметил, что за ним следит подозрительный мужчина. Спустя некоторое время актер решил спрятаться в туалете, так как начал опасаться за свою жизнь.

«Какой-то такой здоровый, ну, криминальный человек ходит и смотрит на меня. А я совсем забыл, что снимался (в сериале «Мурка» Хабаров исполнил роль счетовода Кости Бланка. — «Газета.Ру»). Смотрит, что-то показывает, мне страшно стало. Я иду в туалет — он идет за мной. Я в женский, раз — закрылся», — рассказал Хабаров.

После этого артист заметил, что мужчина ушел в мужской туалет. Тогда актер попрощался с друзьями, с которыми обедал, и пошел к выходу, где его уже поджидал мужчина с четырьмя товарищами. Он отвел Хабарова в сторону и начал вести с ним беседу, в ходе которой стало ясно, что актер запомнился ему по роли в криминальном сериале. Тогда мужчина сказал, что является вором в законе, и назвал свою кличку. Затем он похвалил артиста за хорошую работу, и они попрощались.

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