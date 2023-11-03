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Очевидец рассказал, как Пугачева закрывала лицо в России

Очевидец поделился деталями тайного возвращения Пугачевой в Россию

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По информации очевидцев, экс-примадонна Алла Пугачева снова вернулась в Россию. Сообщалось, что певица «пересекала погранпереход в Псковской области», села в иномарку и уехала в неизвестном направлении.

Хотя Пугачева пыталась скрыть свое лицо платком, она все равно была узнана, рассказали свидетели этого события. Об этом пишет «Российская газета». «Скрывала лицо платком»— сообщили очевидцы.

Отмечается, что певица находилась без своего мужа, артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Весной 2022 года Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль с детьми. С тех пор артистка уже дважды посещала Россию — в августе 2022 года и в мае этого года.

Недавно появилась информация, что Пугачева и Галкин покинули Израиль. Последний прилетел на Кипр, а точной информации о том, где находилась его жена, до сегодняшнего дня не было. Ходили слухи, что Пугачева отправилась в путешествие с мужем и детьми, однако ее концертный директор не подтвердила эту информацию.

Ранее актриса Юлия Снигирь рассказала, как про нее шутит ее муж Евгений Цыганов.

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