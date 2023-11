Съемки второго сезона сериала «Одни из нас» стартуют в начале 2024 года

Второй сезон сериала «Одни из нас» («The Last of Us») начнут снимать в первой половине 2024 года. Об этом гендиректор HBO Кейси Блойс заявил на пресс-конференции 2 ноября, передает Variety.

По словам Блойса, забастовка сценаристов задержала производство второго сезона шоу. 2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они потребовали учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов. 12 мая на пикете заметили соавтора и шоураннера сериала «Одни из нас» Крейга Мазина.

Премьера первого сезона сериала «Одни из нас» — экранизации одноименной компьютерной игры — состоялась 15 января. Шоу продлили на второй сезон. Шоураннеры проекта Крейг Мейзин и Нил Дракманн уточнили, что продолжение расскажет о событиях игры «The Last of Us: Part 2». По словам руководительницы драматических проектов HBO Франчески Орси, премьера второго сезона сериала планируется на 2025 год.

Ранее Рената Литвинова назвала окончание забастовки сценаристов «победой добра над злом».