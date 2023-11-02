Пугачева вернулась в Россию

Певица Алла Пугачева приехала в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свой источник.

«Она въехала в страну сегодня вечером [2 ноября] через погранпереход в Псковской области. Затем Пугачева села в черную [Toyota] Camry и уехала», — утверждают журналисты.

По их информации, Пугачева вернулась в РФ в одиночестве: ее мужа, стендап-комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с ней не было.

Галкин с супругой покинули Россию и улетели в Израиль в октябре 2022 года. После этого комика включили в реестр иноагентов за осуществление политической деятельности за счет зарубежных источников финансирования, включая украинские.

Недавно появилась информация, что Пугачева и Галкин покинули Израиль. Последний прилетел на Кипр, а точной информации о том, где находилась его жена, до сегодняшнего дня не было. Ходили слухи, что Пугачева отправилась в путешествие с мужем и детьми, однако ее концертный директор не подтвердила эту информацию.

Ранее певица Азиза заявила, что Пугачева не раскрывает своего местонахождения из соображений безопасности.