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Валерий Сюткин вспомнил, как впервые услышал песни The Beatles

Певец Валерий Сюткин заявил, что увлекся музыкой из-за The Beatles

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Кадр из шоу «Голос»/Первый канал

Певец Валерий Сюткин в беседе с «Пятым каналом» вспомнил, как впервые услышал композиции группы The Beatles, отметив, что на тот момент еще ничего не знал о коллективе.

«Просто услышал песню, которая своей энергетикой меня просто очаровала. Это было много лет назад в программе «В объективе Америка», в начале 70-х прошлого века. Когда она прозвучала, я почувствовал прилив энергии», — заявил исполнитель.

Сюткин подчеркнул, что услышал тогда песню «Can't Buy Me Love», выпущенную в 1964 году. Певец добавил, что после прослушивания сказал матери, что также планирует научиться играть на гитаре.

Помимо этого, артист пожелал удачи новому синглу коллектива, отметив, что Пол Маккарти и Ринго Стар «имеют полное право делать то, что они хотят».

Недавно сообщалось, что группа The Beatles выпустила 2 ноября песню «Now and Then» с вокалом музыканта Джона Леннона. Изначально композиция прозвучала в эфире радиостанции BBC, а после — стала доступна на всех стриминговых платформах. В ее разработке принимали участие все члены команды The Beatles.

Ранее блогер Даня Милохин заявил о планах стать мировой звездой.

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