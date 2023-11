Валерий Сюткин вспомнил, как впервые услышал песни The Beatles

Певец Валерий Сюткин в беседе с «Пятым каналом» вспомнил, как впервые услышал композиции группы The Beatles, отметив, что на тот момент еще ничего не знал о коллективе.

«Просто услышал песню, которая своей энергетикой меня просто очаровала. Это было много лет назад в программе «В объективе Америка», в начале 70-х прошлого века. Когда она прозвучала, я почувствовал прилив энергии», — заявил исполнитель.

Сюткин подчеркнул, что услышал тогда песню «Can't Buy Me Love», выпущенную в 1964 году. Певец добавил, что после прослушивания сказал матери, что также планирует научиться играть на гитаре.

Помимо этого, артист пожелал удачи новому синглу коллектива, отметив, что Пол Маккарти и Ринго Стар «имеют полное право делать то, что они хотят».

Недавно сообщалось, что группа The Beatles выпустила 2 ноября песню «Now and Then» с вокалом музыканта Джона Леннона. Изначально композиция прозвучала в эфире радиостанции BBC, а после — стала доступна на всех стриминговых платформах. В ее разработке принимали участие все члены команды The Beatles.

