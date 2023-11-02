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Елена Воробей рассказала о том, как смогла сбросить 13 килограммов

Юмористка Воробей поделилась, что спорт и правильное питание помогли ей похудеть

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Анатолий Медведь/РИА Новости

Юмористка Елена Воробей похудела более чем на 13 кг, в этом ей помогли физическая активность и контроль за рационом. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«Я сбросила 13 лишних килограммов, но при этом я все равно не худышка. Есть, где подтянуть, где чуточку уменьшить. Хочу скинуть еще трешечку. Занимаюсь спортом, слежу за питанием, не ем сладкое вообще, исключила соленое, очень редко позволяю себе спиртное, посещаю массажный кабинет», — поделилась артистка.

Воробей также добавила, что свою старую одежду она отдала «нуждающимся».

«Пусть добрые люди носят. Хорошие вещи, модные», — сказала она.

В мае Елена Воробей вспомнила, как певица Алла Пугачева помогла ей продвинуться по карьерной лестнице. Она уточнила, что благодаря «кулуарному общению» ей удалось попасть на самый значимый концерт года — «Рождественские встречи Пугачевой». Артистка рассказала, что Примадонна послушала ее репертуар и выбрала для концерта юмористическую песню. По словам Воробей, Пугачева советовала ей развивать именно комедийный аспект своего творчества.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о том, как ей удалось вернуть форму 30-летней давности.

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