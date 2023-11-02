Военкомат разыскивает уехавшего в Дубай Милохина в TikTok-хаусе

В TikTok-хаус, где раньше проживал блогер Даня Милохин, пришла повестка из военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Военный комиссариат города Красногорска направил официальный призыв на службу в ВС РФ на последний адрес регистрации Милохина — улицу Архитектора Райта в Подмосковье. При этом блогер не жил в TikTok-хаусе, еще будучи в России. По данным Mash, тиктокера выгнали оттуда в марте 2022 года за самоуправство.

3 октября сообщалось, что Милохину пришла повестка по месту прописки в Анапе. Тогда отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ, заявив, что сын находится за пределами России. Доставившие повестку граждане ушли, но предупредили, что вернутся.

Осенью 2022 года Милохин уехал в Дубай, однако 8 сентября 2023-го вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

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