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Стали известны первые результаты вскрытия Мэттью Перри

В крови Мэттью Перри не нашли фентанила и метамфетамина

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Global Look Press

Первые результаты вскрытия актера Мэттью Перри стали известны 1 ноября, сообщает издание TMZ.

Патологоанатомы заключили, что в крови артиста не было наркотиков фентанила или метамфетамина, передозировку которых подозревали у Перри.

Сейчас токсикологические исследования тела продолжаются, более подробные результаты будут известны через четыре-шесть месяцев.

Мэттью Перри не стало 29 октября. Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год, где он снялся во всех 234 эпизодах. Его несколько раз номинировали на премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль (сериал «Друзья») и однажды вручили ее.

Накануне актриса Гвинет Пэлтроу вспомнила о романе с Мэттью Перри.

«Я запомнила его таким забавным, таким милым, с которым было так весело. Мы ездили купаться в ручье, пили пиво в местном баре, целовались на поле с высокой травой. Это было волшебное лето», — рассказала Пэлтроу.

Ранее телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на завистливых женщин, которые раскритиковали ее видео.

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