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Гарри Стайлса снова признали самой богатой звездой Великобритании

Daily Mail: певец Гарри Стайлс признан самой богатой молодой звездой

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Певца Гарри Стайлса второй год подряд признали самой богатой звездой Великобритании в возрасте до 30 лет — он заработал £175 млн (почти $213 млн.). Об этом сообщает Daily Mail.

В 2023 году 29-летний исполнитель впервые преодолел барьер в £150 млн. Это случилось после успеха мирового тура певца Love On Tour, за который он получил £508 млн. Кроме того, исполнитель заключил контракт с Marvel на пять фильмов в роли Эроса, брата главного антагониста вселенной Таноса. Певец также стал «музой» дома Gucci и выступил свою линейку средств по уходу за кожей.

Второе место заняла певица Дуа Липа, состояние которой оценивается в £82,5 млн ($100,2 млн.). Она снялась в фильме «Барби», сотрудничала с Versace и создала свой книжный клуб. Тройку лидеров замкнул другой бывший участник коллектива One Direction — Найл Хоран. Он заработал £60,4 млн.

Daily Mail подчеркивает, что звезда «Человека-паука» Том Холланд занял только девятое место в списке (£20,6 млн.), а топ-10 закрыла молодая актриса Милли Бобби Браун (£20 млн.), сыгравшая главную роль в сериале «Очень странные дела».

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