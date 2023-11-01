Роберт Де Ниро дважды повышал голос на суде о насилии в отношении экс-помощницы

Актер Роберт Де Ниро дал 30 октября показания на судебном процессе по иску бывшей личной помощницы Грэхем Чейз Робинсон, обвинившей обладателя двух премий «Оскар» в насилии. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, звезда «Ирландца» едва сдерживал себя, чтобы не вступить в полемику с экс-ассистенткой. Однако под конец суда лишь подытожил обвинения Робинсон словами: «Это все чепуха!»

Грэхем Чейз Робинсон работала у Роберта Де Ниро с 2008 по 2019 год, уволившись с поста вице-президента по производству и финансам. 80-летний актер на протяжении многих лет доверял женщине практически все: от украшения рождественской елки до просьб отвезти его в больницу после падения с лестницы. После увольнения, утверждает Робинсон, Де Ниро отказался давать ей рекомендацию для упрощения поиска другой работы. По итогу она подала иск на $12 млн против него.

Во время дачи показаний, отмечает The Guardian, актер дважды повышал голос почти до крика. В первый раз это произошло, когда адвокат Робинсон спросил об отношениях помощницы и девушки актера Тиффани Чен — она, по словам стороны истца, ревновала своего возлюбленного к ассистентке. Во второй раз Де Ниро огрызнулся на вопрос защитника помощницы, беспокоил ли он тот рано утром с просьбой отвезти в больницу в 2017 году.

«Это было всего один раз, когда я сломал спину после падения с лестницы!» — возмутился актер.

Кроме того, адвокат Робинсон заявил, что иногда актер позволял крики и сексистские высказывания в адрес женщины. Он подчеркнул, что экс-помощница не может найти работу и боится выходить из дома после увольнения.

Защитник Де Ниро, в свою очередь, назвал актера «добрым, разумным и щедрым», отметив, что присяжные смогут убедиться в этом после показаний сотрудников компании актера Canal Productions. Фирма также подала встречный иск против Робинсон.

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