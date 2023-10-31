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Евгений Петросян получил первую роль в ленте братьев Андреасян

Юморист Евгений Петросян сыграет свою первую роль в фильме «Манюня: Путешествие в Москву»

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян сыграл в фильме «Манюня: Путешествие в Москву», который был представлен накануне на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», в фильме создатели хотели передать атмосферу Москвы 1982 года. По сюжету Манюня и ее друзья едут в столицу, чтобы побывать на концерте «Песняров». В Москве девочку ждут невероятные приключения, которые пройдут и на Красной площади, и на Цветном бульваре, и в парках столицы. Точная дата выхода неизвестна, однако сообщается, что он выйдет на экраны ближе к лету.

Режиссером проекта выступил Денис Гуляр, который также работал в качестве монтажера в проекте «Манюня в кино». В каст вошли: Екатерина Темнова (Манюня), Карина Каграманян (Наринэ), Карина Мнацаканян (Каринэ), Джульетта Степанян (Роза Иосифовна Шац), Грант Тохатян (Гарегин Сергеевич) и др.

В основу истории про Манюню легла книга-бестселлер армянской русскоязычной писательницы Наринэ Абгарян. В сентябре 2021 года состоялась премьера сериала «Манюня» и с тех пор вышло два сезона проекта.

Ранее сообщалось, что премьера семейного кино о спорте и дружбе «Хоккейные папы» состоится 23 ноября.

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