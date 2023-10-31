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Джастин Тимберлейк покинул США после разоблачения Бритни Спирс

Певец Джастин Тимберлейк улетел из США после откровений Бритни Спирс в мемуарах

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Joel Ryan/AP

Певец Джастин Тимберлейк улетел в Мексику на фоне скандала с Бритни Спирс из-за опубликованных поп-исполнительницей мемуаров. Об этом сообщает Page Six.

Музыканта заметили в аэропорту города Кабо-Сан-Лукас вместе с 2-летним сыном. Его супруги Джессики Бил и старшего ребенка папарацци не заметили. Однако, утверждает Page Six, Тимберлейк прилетел в Мексику на семейных отдых, поэтому они скорее всего находились поблизости.

Издание подчеркивает, что это первое появление певца на публике после публикации мемуаров его бывшей девушки Бритни Спирс. В них исполнительница, в частности, рассказала, что Тимберлейк вынудил ее сделать аборт. Вскоре фанаты Спирс раскритиковали музыканта в соцсетях, и из-за травли ему пришлось отключить комментарии в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно сообщалось, что Тимберлейк боится за свою карьеру из-за мемуаров Бритни Спирс.

В октябре Бритни опубликовала биографию «Женщина во мне». Поп-звезда призналась, что была беременна от Тимберлейка, однако сделала аборт, так как тот не был готов стать отцом. Кроме того, знаменитость обвинила экс-возлюбленного в изменах. Она не стала называть имя любовницы, с которой ей изменил Джастин Тимберлейк из-за того, что сейчас у этой женщины есть семья, и Спирс не хочет причинить ей вреда. Звезда также добавила, что музыкант расстался с ней по СМС.

Ранее Эвелина Бледанс поделилась секретом привлекательности для мужчин.

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