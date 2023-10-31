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Историк Евгений Понасенков* снова пытается отменить статус иностранного агента

Блогер Евгений Понасенков подал иск об отмене статуса иностранного агента

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evgenii_ponasenkov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и историк Евгений Понасенков (признан в РФ иностранным агентом) обратился в московский суд с иском об отмене статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

В Гагаринский суд города Москвы поступил иск от блогера о признании незаконным распоряжение Минюста РФ, которое отказало ему в исключении из реестра иноагентов. Дата судебного заседания не сообщается.

В начале апреля 2022 года Минюст РФ внес шоумена в реестр физлиц-иноагентов, а позднее та же участь постигла созданной публицистом компании «Первый научный» — ее включили в список СМИ-иноагентов.

По данным РИА Новостей, Понасенков уже обжаловал решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, однако получил отказ. Затем Мосгорсуд оставил решение ведомства в силе. Суд постановил, что блогер «распространял материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Он также получал деньги от издательства «АСТ», «являющегося получателем иностранного финансирования».

Недавно сообщалось, что российский комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал свой статус иноагента в суде. Дата судебного заседания не назначена.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский получил поздравление из космоса.

*  признан в РФ иностранным агентом
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