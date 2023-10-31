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Юлианна Караулова назвала свой топ самых стильных российских звезд

Певица Юлианна Караулова похвалила Niletto и Олега Майами за хороший стиль

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Юлианна Караулова перечислила свой топ самых стильно одетых российских звезд. Видео публикует Telegram-канал «Звездач».

«У нас сейчас очень много классных, стильных артистов. Niletto, Олег Майами, Кети Топурия, Оля Серябкина, Лена Темникова, Юля Паршута», — сказала Караулова.

При этом девушка отказалась говорить о безвкусно одетых звездах, так как не захотела прилюдно говорить о коллегах негативные вещи. Караулова признала, что и у нее самой были провальные выходы в свет и неудачные эксперименты со стилем, которые, по ее словам, до сих пор можно найти в интернете.

«В обычной жизни, если мне никуда не надо, то я, во-первых, не крашусь. Во-вторых, хожу исключительно в том, в чем мне удобно. Я люблю оверсайз, джинсы, удобную обувь, удобную одежду, причем что-то неяркое и неброское. Но бывают исключения, я девушка, у меня меняется настроение, и иногда хочется чего-то особенного», — резюмировала певица.

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