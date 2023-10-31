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Валерия Гай Германика разводится

Валерия Гай Германика разводится с бизнесменом Молчановым после 4 лет брака

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Валерия Гай Германика разводится с бизнесменом Денисом Молчановым. Об этом она сообщила в социальным сетях.

В 2019 году стало известно, что Валерия Гай Германика ожидает третьего ребенка, отцом которого является бизнесмен Денис Молчанов. Пара тайно заключила брак на родине мужчины. Однако сегодня режиссер объявила в социальной сети о завершении их отношений.

«Он увидел мое интервью с Юлией Меньшовой и захотел познакомиться. Когда мы встретились в первый раз, я сразу поняла, что мы проведем вместе всю оставшуюся жизнь. Он для меня уже герой, потому что знал о моих детях и согласился обеспечивать девочек, заботиться о них», — поделилась звезда. Тогда же она рассказала: «Никто не знает об этом, но Денис удочерил Октавию и Северину. Таким образом, мы стали многодетными родителями одновременно. Девочки называют его папой».

Германика постоянно отмечала интеллектуальные способности мужа. Она говорила в открытую: «Мой муж умнее меня».

Но со временем у супругов возникали ссоры из-за воспитания детей. Например, в их семье стал вопрос, стоит ли давать детям читать книги Лимонова и Мамлеева.

Ранее певица Диана Арбенина получила роль в сериале Валерии Гай Германики.

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