В Москве задержали рэпера и близкого друга Oxxxymiron

Сотрудники ОМОН задержали мужчин, которые устроили драку в отеле «Марриотт Ройал Аврора» на улице Петровка в центре Москвы, участником конфликта стал рэпер Mc FaT Lee (Георгий Табатадзе), который является другом рэпера Oxxxymiron — Мирона Федорова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, один из друзей Табатадзе набросился на сотрудника отеля с ножом, всех участников драки доставили в отделение полиции. О случившемся 15 октября сообщил 30-летний сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживает отель «Марриотт Ройал Аврора». По его словам, четверо мужчин сидели в холле первого этажа гостиницы, где распивали алкоголь, вели себя шумно и ругались матом. На призыв сотрудников охраны вести себя потише мужчины отреагировали агрессивно.

«В ответ все четверо стали нецензурно выражаться, оскорблять, один из граждан вскочил с дивана и ударил одного из сотрудников охраны по лицу, подключились и остальные неизвестные, завязалась драка. В какой-то момент один из нападавших граждан достал из кармана нож <...>. В отеле данные лица не проживали и не были зарегистрированы», — рассказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции благодаря записям с камер видеонаблюдения установили, что с ножом на охранника бросился 32-летний Антон Овитин, оружие направили на экспертизу.

«Согласно справке об исследовании, складной нож изготовлен промышленным способом, является ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Охранник гостиницы утверждает, что если бы он не защищался, то данный гражданин нанес бы ранения в область шеи и грудной клетки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал источник.

При этом Георгий Табатадзе отказался комментировать ситуацию.

«Я бы не хотел об этом говорить», — сказал рэпер изданию.

В начале октября пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что Петербургский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей Мирона Федорова за непредставленные в Минюст России сведения о себе как иноагенте.

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