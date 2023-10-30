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Волочкова избежала ответственности за осквернение символов воинской славы

Балерину Волочкову не стали привлекать к ответственности за шпагат у самолета

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерину Анастасию Волочкову не стали привлекать к ответственности после скандала из-за ее полушпагата на крыле советского самолета. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, после проведенных проверок сотрудниками СК и МВД балерина избежала ответственности за осквернение символов воинской славы России, поскольку самолет использовался только для съемок фильмов и не является памятником ВОВ.

Накануне балерина опубликовала в соцсетях фотографию с полушпагатом на макете советского истребителя Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Данный самолет снимали в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и других. Сейчас он находится недалеко от Музея «Мосфильма» в Москве, где знаменитость и сфотографировалась с ним.

Подписчики балерины обрушились на нее с резкой критикой и написали заявление в полицию, пригрозив тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России.

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