Егор Крид удивил фанатов необычным образом на концерте

Певец Егор Крид пришел на концерт в гриме Джокера в Москве. Артист опубликовал кадры в необычном костюме в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Крид выступил на концерте в образе клоуна-суперзлодея. Артист отметил, что этот день поставил личный рекорд по количеству людей в зале. Также исполнитель готовит для поклонниц «сумасшедшую и страшную» фотосессию в честь наступающего Хэллоуина.

«Ждите на днях. Сладость или Гадость?» — написал певец.

Многие поклонницы позитивно оценили непривычный образ артиста. Они похвалили Крида за грим.

«Страшно красивый», — прокомментировала одна из фанаток.

Егор Крид начал свою карьеру в 2011 году, дебютировав с песней «Любовь в сети». В 2012-м он подписал контракт с лейблом Black Star. В 2015-м артист выпустил первый альбом «Холостяк». Певец неоднократно был номинирован на премии Муз-ТВ и RU.TV.

В 2022 году Егор Крид и заслуженный артист России Михаил Шуфутинский выпустил обновленную версию песни «Третье сентября». Шуфутинский назвал коллегу симпатичным парнем с прогрессивными взглядами. Более того, он считает рэпера талантливым.

Ранее концерты XOLIDAYBOY отменили после заявления на Мизулину.