Ирина Пегова рассказала о профессиональном выборе дочери

Актриса Ирина Пегова на 125-летии Московского художественного театра рассказала о профессиональном выборе своей дочери-выпускницы Татьяны. Актрису цитирует издание «Дни.ру».

Девушка, по словам Пеговой, склонна к точным наукам и не будет актрисой.

«Она — технарь. Дочь уже примерно знает, на кого будет поступать. Но избранная ею профессия с театром никак не связана. Я хотела бы, чтобы у нее была интересная жизнь, поэтому в выборе не ограничивала», — сказала она, добавив, что в школе тоже не знала, что будет артисткой.

По поводу учебы, как и личной жизни, дочь с матерью не советуется.

«Я тоже ни с кем не советовалась, потому что человек должен думать своей головой», — объяснила актриса.

В 1995 году Пегова поступила на актерское отделение Горьковского театрального училища. Когда ее заметил московский режиссер Петр Фоменко, девушка уехала в Москву и пошла учиться к мастеру на курс.

Дочь Татьяну актриса родила от звезды фильма «Брат 2» Дмитрия Орлова.

Артисты были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Пегова признавалась, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Однако знаменитость никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с дочерью — Татьяна проводит время с отцом столько, сколько захочет, периодически девушка делится снимками с родителем в соцсетях.

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