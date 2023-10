Американская певица Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей благодаря своему гастрольному туру «Eras». Об этом сообщает TMZ.

Сейчас состояние обладательницы «Грэмми» оценивается в $1,1 млрд.

Тур «Eras» стартовал в марте и длился все лето, билеты на него были оперативно распроданы.

Кроме того, недавно фильм о гастролях Тейлор Свифт «Taylor Swift: The Eras Tour» заработал $96 млн в первые же прокатные выходные в США и Канаде. При этом новая лента Мартина Скорсезе «Killers of the Flower Moon», которая стартовала в прокат 20 октября, заработала за прошедший уикенд $23 млн в кинотеатрах США и $44 млн в мире.

Фильм также стал вторым лучшим пятничным результатом для октябрьского релиза после «Джокера» ($39,4 млн) без учета инфляции.

После запуска второй части гастрольного тура, предсказывают аналитики, продажа билетов может принести Свифт $2,2 млрд.

