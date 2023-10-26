ФНС закрыла третью организацию Михаила Галустяна

Федеральная налоговая служба закрыла военно-тактический центр «Рекрут» комика Михаила Галустяна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что компанию создали в 2015 году, инициативу поддержал глава Минобороны Сергей Шойгу. Однако позднее Галустян возглавил Федерацию военно-тактических игр и из-за этого, предполагает Mash, шоумен перестал интересоваться военно-тактическим центром. Компания перестала работать, поэтому ФНС закрыла ее как недействующую.

В 2020 году обанкротилась фирма Галустяна ООО «Топ Фильм Комедия», которая занималась производством фильмов. Затем та же участь постигла компанию «Вайзерлайф» юмориста. Ее основали в 2019 году для разработки мобильных приложений, но бизнес не вывел на рынок ни одного продукта.

Недавно сообщалось, что налоговая закрыла юрлицо «Машины времени», которое занималось организацией туров коллектива Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом). ФНС в ходе проверки обнаружила у компании «Синтез старз» отсутствие активности, различные нарушения в официальной документации и долг в размере 266 тысяч рублей.

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