Россиян призвали не праздновать Хеллоуин

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «Ленте.ру», что Хеллоуин не несет никакой ценности для жителей России.

По словам Кипшидзе, у россиян есть свои праздники, которые не раскрыты в полной мере. Они могли бы получить более распространение, «чем этот чернушный маскарад, вызывающий непонятный ажиотаж», — добавил представитель РПЦ.

Он отметил, что ни школы, ни другие госучреждения не должны давать какого-либо пространства для «подобного рода шоу».

«В любых общественных структурах, связанных с обучением детей за государственный счет, этот праздник неуместен», — резюмировал Кипшидзе.

До этого замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предлагал объявить Хеллоуин праздником извращенцев и дегенератов.

В ижевской школе ранее сообщили о планах отметить Тыквенный Спас вместо Хеллоуина.