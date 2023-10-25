50 Cent обратился к Байдену: «Джо, у нас тут столько всего происходит!»

Рэпер 50 Cent возмутился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимком нынешнего президента США Джо Байдена, расслабляющегося на шезлонге на берегу моря.

«Джо, у нас тут столько всего происходит! Какой план? Загорать и расслабляться, ты серьезно? Вставай!» — написал исполнитель.

В следующем посте исполнитель добавил, что во время кризиса США нужен сильный лидер.

«Джо, мы не ожидаем, что ты ответишь на все наши вопросы, но сделай хоть что-нибудь», — отметил он.

Большинство подписчиков 50 Cent оказались солидарны с его позицией. Однако нашлись и те, кто поддержал Байдена.

«Отдых на пляже — не равен бездельничеству. Он может отдыхать и в Белом доме, и в туалете, и на том же пляже, но при этом выполнять свои президентские обязанности», — подчеркнули в комментариях.

Недавно 50 Cent вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых». Как признался каскадер Алан Энжи, рэпер отличился большой физической силой, поэтому координаторы трюков использовали его как «танк».

«На самом деле он был настолько силен, что в одной из сцен, где он должен был врезаться в каскадера, его сила привела к тому, что наш парень отлетел и вывихнул палец», — вспомнил он.

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