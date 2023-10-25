Наталью Штурм обокрали на отдыхе в Испании

Певица Наталья Штурм сообщила в беседе с «Пятым каналом», что ее обокрал любовник-иностранец по имени Пламен.

Штурм рассказала, что возлюбленный начал вести себя странно на отдыхе в Испании. Мужчина тонким голосом просил ему вызвать такси в два часа ночи, когда они отдыхали в отеле. Звезда возмутилась подобному поведению и заперлась в своей комнате. Позже она услышала, как хлопнула дверь, а Пламен уехал. На следующий день певица заметила, что из ее кошелька пропала определенная сумма — €1500.

«Я ему пишу: «Верни деньги». А он мне пишет: «Наташа, я люблю другую женщину, не надо этих интриг», — рассказала артистка.

Штурм была шокирована такой реакцией. Она выразилась матом о ситуации. Однако певица не планирует подавать в суд на мужчину. Звезда объяснила, что не хочет «возиться». Однако она желает предупредить других женщин, чтобы те не попали на уловки этого мошенника.

По словам Штурм, аферист часто посещает сайты знакомств и просто «обожает» русских женщин.

«Ему только русских подавай, причем постарше. У него жена — русская, любовница — русская. При этом он еще со всех женщин берет деньги: с жены, с любовницы и с меня — со звезды, приглашенной из Москвы», — поделилась исполнительница.

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