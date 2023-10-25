Юрий Назаров раскритиковал вернувшегося в Россию Бурковского

Народный артист России Юрий Назаров раскритиковал в беседе с tsargrad.tv актера Андрея Бурковского.

Назаров считает, что Бурковскому не стоит зарабатывать деньги в России после того, как тот вернулся из США. Актер уверен, что его коллега должен трудиться там.

«Мы что, нелюди и не имеем совести, гордости и собственного достоинства? Он считает, что у них там цивилизация. В США улетел — и пускай. А у нас здесь – совесть», — заявил Назаров.

В декабре 2022 года актер Андрей Бурковский улетел вместе с семьей из России. Артист проживал в США, где развивал себя в актерской среде. В январе 2023 года он принял участие в постановке режиссера Александра Молочникова «Chekhov in the Chelsea». Также в спектакле сыграли российская модель Влада Рослякова и звезда сериала «Сплетница» Сюзанна Шадковски.

23 октября 2023 года стало известно, что актер вернулся в Россию. Он принял участие в съемках третьего сезона сериала «Медиатор».

Бурковский известен по ролям в сериалах «Кухня» и «Последний из Магикян», а также шоу «Даешь молодежь!».

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