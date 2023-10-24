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Алексей Панин уехал в США после дебоша в Эстонии

Актер Алексей Панин переехал в США

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alexeypaninn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Алексей Панин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что переехал с дочерью Анной в США.

Панин опубликовал кадры из Сан-Франциско. Артист признался, что собирается остаться в стране надолго. Актер планирует первое время пожить в Сан-Франциско, а затем уехать в Лос-Анджелес.

«#США. Здравствуй новый дом!» — написал артист.

В сентябре Панин оказался в центре скандала. В ночь на 5 сентября артиста задержали за пьяный дебош в столице Эстонии Таллине. По словам женщины, знакомой с актером, Панин позвонил ей посреди ночи и попросил спасти и забрать его из полиции. По словам собеседницы портала, Панин пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.

Позже Панин объяснил свой дебош в Эстонии необходимостью срочно сходить в туалет, когда уборной рядом не было. 14 сентября стало известно, что спектакли с артистом отменили после скандала в Таллине.

В том же месяце активист Виталий Бородин направил заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой признать актера Алексея Панина иностранным агентом.

Ранее Пельш вспомнил, как Масляков назвал его козлом из-за вырезанной сцены КВН.

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