Лидер группы «Земляне» Киселев назвал лучших певцов России

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев назвал в беседе с News.ru, кого считает лучшими певцами в России.

Киселев заявил, что Николай Басков, Григорий Лепс, Леонид Агутин и Владимир Пресняков — наиболее востребованные артисты среди отечественного зрителя. Музыкант отметил, что среди публики также популярны молодые звезды, однако их творчество ему не близко.

В сентябре Киселев раскритиковал творчество коллеги Олега Газманова. Он назвал певца «инвалидом-композитором». По словам артиста, коллега предлагал написать ему песню, за которую он заплатит.

Это уже не первый конфликт между Газмановым и Киселевым. До этого лидер группы «Земляне» осудил певца и композитора Игоря Матвиенко за написание платных патриотических песен, после чего Газманов отказался считать Киселева музыкантом и напомнил, что тот владеет «Русским радио».

В сентябре Григорий Лепс назвал пятую точку секретом успеха. Он заявил о необходимости сидеть на «заднице» и делать свое дело ради достижения высот. Артист отметил, что главное не останавливаться в своих начинаниях, даже если в них никто не верит.

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