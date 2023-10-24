Пельш вспомнил, как Масляков назвал его козлом из-за вырезанной сцены КВН

Телеведущий Валдис Пельш рассказал в беседе с изданием «7дней», что повздорил с руководителем КВН Александром Масляковым в 2000-х.

Пельш и Масляков поссорились из-за вырезанной сцены КВН. На тот момент звезда работал директором детского и развлекательного вещания Первого канала. По словам телеведущего, он удалил момент, когда крупным планом показали комика Вадима Галыгина в купальнике «а-ля Борат», из-под которого торчали волосы. Звезда не видел смысла в этой сцене, так как все было видно и на общем плане. Тогда ему позвонил руководитель КВН.

По словам Пельша, Масляков назвал его «козлом» и заявил, что тот ничего не понимает в юморе. Телеведущий согласился с ним, но отказался пропускать эти кадры в эфир.

«Масляков бросил трубку, мы целый год не общались, а через год он пригласил меня в жюри КВН... На «Игре» тоже были шутки формата ТНТ, что непозволительно на Первом канале с его аудиторией. Это не значит, что где-то хуже, а где-то лучше. Просто формат разный», — рассказал телеведущий.

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