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Рэперов Kizaru и Кишлак обвинили в пропаганде наркотиков

Mash: на рэперов Kizaru и Кишлак завели дело о пропаганде наркотиков

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k.i.s.h.l.a.k/tommyhellatrigger/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперов Олега Нечипоренко (Kizaru) и Максима Фисенко (Кишлак) обвинили в пропаганде наркотиков в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В отношении Kizaru и Кишлак завели административные дела по месту их постоянной регистрации — в Санкт-Петербурге и Мурманске. Поводом для обвинения в пропаганде стали посты артистов в социальных сетях. Рэперам может грозить денежный штраф на шестизначную сумму, если их вину докажут.

23 октября стало известно, что в отношении музыканта Big Baby Tape возбуждено дело по статье о пропаганде запрещенных веществ в интернете. На данный момент неизвестно, когда пройдет первое заседание.

В июне глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить исполнителей Kizaru, Кишлака и Big Baby Tape на пропаганду наркотиков.

В июле Мизулина рассказала, что сотрудники МВД России в разных регионах примут меры «по недопущению фактов популяризации наркотиков» в ходе концертов Кишлака и Big Baby Tape. По ее словам, владельцам площадок и организаторам концертов указанных исполнителей были объявлены официальные предостережения, а часть мероприятий «перенесена на более поздние сроки в связи с пересмотром содержания репертуаров».

Ранее стало известно, что Пугачева не станет продавать свое жилье в России.

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